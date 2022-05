Olaf Scholz Gar nicht wacker, sondern wacklig

Enge Mitarbeiter des Kanzlers bewerben den Stil des Olaf Scholz gern vollmundig: ruhig und ohne Trommelwirbel, so wie Angela Merkel – mit Strategie allerdings. Aber bei der Lieferung von Panzern an die Ukraine zeigt sich wie beim missglückten Plan für die Impfpflicht: Die Ideen sind entweder nicht so tragfähig, wie das Kanzleramt gerne glauben macht. Oder die Taktik gar nicht so klug und entschlossen, wie es dem Selbstverständnis des SPD-Strategen passen würde.