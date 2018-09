Olaf Scholz in der Haushaltsdebatte Kein Wort über eine Steuersenkung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der erste Redner nach Schäubles eindringlicher Einleitung, greift dessen Worte auf und plädiert für einen „toleranten und starken Staat als Leitbild“. Dafür will er auch mehr Geld für zusätzliche Polizisten, Zöllner und auch Mitarbeiter beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereitstellen. Dann aber verliert sich der Finanzminister in seiner Rolle als möglicher nächster Kanzlerkandidat der SPD in einer Tour d’Horizon. Er spricht von den Wenigverdienern, die bessere Renten bräuchten, er will staatliche Gelder in den Wohnungsbau stecken, er will die Mieten bremsen, die inzwischen auch für Normalverdiener kaum noch erschwinglich seien, er will die Kita-Gebühren ebenfalls für Normalverdiener erlassen. Finanzielle Spielräume, die sich darüber hinaus ergeben, will der Finanzminister für mehr Ausgaben in der Entwicklungshilfe und für Verteidigung nutzen.