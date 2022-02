Olaf Scholz' Krisendiplomatie Wirtschaft, Waffen und Wirklichkeit

Die üblichen hundert Tage Schonfrist? Waren Scholz nicht vergönnt. Die Umstände sind andere, ernstere, düstere. Krieg am Rande Europas – das ist wieder eine Möglichkeit, und zwar eine so realistische, wie man sie lange nicht für denkbar hielt. In dieser Spannungslage wirkte der neue Bundeskanzler einige erste Wochen lang seltsam still, geradezu zögerlich, beobachtend statt agierend. Er ließ Raum, statt ihn zu füllen.



Es ist nicht so, dass in dieser Anfangszeit aus dem Kanzleramt heraus keine Diplomatie betrieben wurde, im Gegenteil; doch Scholz übersetzte sie selten in der Öffentlichkeit, übersetzte sie auch für viele Partner in aller Welt nicht. Dass es mit ihm quasi bruchlos weitergehen würde, konnte er den deutschen Wählern vermitteln; in der internationalen Politik aber musste das deutsche Blatt neu beschrieben werden.



