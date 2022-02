Olaf Scholz trifft Joe Biden In Washington verlieren selbst die Wohlwollenden die Geduld mit Deutschland

Der US-Präsident steht der wohl deutschlandfreundlichsten Administration seit langer Zeit vor, ging im Streit um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 in Vorleistung und schützte Deutschland vor Sanktionen, die im Kongress von vielen einflussreichen Stimmen gefordert werden. Angesichts der als extrem langsam wahrgenommenen Bewegung Berlins im Ukraine-Konflikt geht mittlerweile selbst den Wohlwollendsten in Washington die Geduld aus. „Man erhofft sich von Berlin, dass es noch mehr Verantwortung in Europa übernehmen kann. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitspolitik in Europas eigener Umgebung“, so Peter Sparding vom German Marshall Fund of the United States (GMFUS) zur WirtschafsWoche. „Natürlich weiß die amerikanische Seite, dass die Bundesregierung noch neu im Amt ist und noch die eigene Linie finden muss, aber dennoch hofft man in Washington, dass Deutschland etwas entschiedener an der Seite der NATO-Verbündeten auftreten würde.“