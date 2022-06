Olaf Scholz und der G7-Gipfel in Elmau Das Ende vom Anfang dieses Kanzlers

Eine kluge Globalisierung, das ist für den Exportweltmeister Deutschland sicher kein schlechtes Leitmotiv, der seinen Wohlstand halten und eine größere Rolle in der Welt spielen will. Doch gleichzeitig wirkt es in diesen geopolitisch verhärteten Zeiten anno 2022 seltsam hohl und substanzarm. Warum? Nun, zunächst: Ein echtes Freihandelsabkommen mit den USA ist immer noch in weiter Ferne; was nach den US-Präsidentschaftswahlen 2024 passiert, unangenehm unkalkulierbar. Indien wiederum gibt sich bisher weitgehend ungerührt vom Ukrainekrieg und dem Drängen des Westens, Partei zu ergreifen. Chinas Bindung an Russland erweist sich als viel enger und unverbrüchlicher als es Außenpolitikern und Dax-Bossen lieb sein dürfte. Wirksamer Klimaschutz, letzter Punkt, dürfte im globalen Maßstab gesehen schwerer denn je werden.