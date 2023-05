Olaf Scholz und die SPD: Gesucht: der rote Klimakanzler

Den Fabrikturm erklimmt er dann ohne Presse und ohne Entourage, corona-konform. „Ich hatte die Gelegenheit, hochzufahren“, sagt er strahlend, als er wieder unten ankommt. „Sehr interessant.“ Zu besichtigen war in jenem Sommer ein Staatsmann, in dem der Gedanke reifte, bald das Amt innezuhaben, von dem er glaubte, dass es ihm längst zustünde.



Heute, fast zwei Jahre und 18 Monate Regierungszeit später, fragen sich viele, ob Olaf Scholz immer noch derselbe ist, der damals Plakate kleben ließ, auf denen stand: „Kanzler für Klimaschutz“. Wenn wir nicht aufpassen, fliegen uns unsere Widersprüche zwischen Worten und Taten irgendwann um die Ohren, klagt ein Genosse, der wahrlich kein Gegner des Kanzlers ist. Bei uns sind schon einige verwundert, wie oft Scholz an unserer Seite steht, sagt ein Liberaler. Und überhaupt wundern sich einige in der Hauptstadt, wie still es im Kanzleramt werden kann, wenn die Koalition sich mal wieder zerlegt: Heizungsgesetz und Industriestrompreis, um nur diese prominenten Beispiele zu nennen – viele wüssten gern, ob Scholz dazu erstens eine Meinung besitzt und zweitens den Willen, diesen auch durchzusetzen.