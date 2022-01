Omikron belastet Transportnetze Schafft einen Notfallplan für die Logistik!

Und dann ist da noch der Fachkräftemangel: Es fehlt an Lagerarbeitern, an Lkw-Fahrern und erst recht an Fahrerinnen. Sollten sich nun massenhaft Fahrer infizieren, droht der Kollaps. Was das bedeutet, ließ sich vergangenes Jahr in Großbritannien beobachten. Natürlich galten dort wegen des Brexits besondere Umstände. Doch die Gefahr eines Ausfalls von Transportnetzen ist größer, als viele glauben.