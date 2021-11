Omikron Wie gefährlich ist die neue Coronavirus-Variante?

Erste PCR-Testergebnisse zeigen, dass 90 Prozent der 1.100 neuen Fälle, die am Mittwoch in der südafrikanischen Provinz um Johannesburg gemeldet wurden, durch die neue Variante verursacht wurden, so Tulio de Oliveira, ein Professor für Bioinformatik, der an zwei südafrikanischen Universitäten Einrichtungen für Gensequenzierung leitet. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa sagte am 28. November, dass die durchschnittliche Zahl der täglichen Fälle in seinem Land von 500 in der Vorwoche und 275 in der Woche davor auf etwa 1.600 angestiegen sei. Der Anteil der Covid-Tests, die positiv ausfielen, stieg in weniger als einer Woche von etwa zwei Prozent auf neun Prozent.