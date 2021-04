Online-Diskussion zur Zukunft Europas Bundeskanzlerin Merkel: Bei Gesundheit mehr Macht für Brüssel

In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur hatte Weber zuvor bereits dafür plädiert, das Amt eines „wirklichen EU-Außenministers“ zu schaffen und die beiden Präsidentenämter an der EU-Spitze - Kommissionspräsident und Ratspräsident - zu vereinen. „Europa braucht ein Gesicht in der Welt und muss mit einer Stimme sprechen“, meinte Weber in dem dpa-Interview.