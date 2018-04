Online-Petition: Zehntausende fordern Frauen in Seehofers Männermannschaft

Die Initiatoren der Petition führen für ihre Protestaktion mehrere Gründe an. So weisen sie etwa darauf hin, dass Innenpolitik, Bau- und Heimatpolitik „keine reine Männersache“ seien. Zudem boykottiere Seehofer die Bemühungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), 50 Prozent des Kabinetts mit Frauen zu besetzen. Darüber hinaus sende der CSU-Chef ein „fatales Signal“ an alle Mädchen, Frauen und Menschen mit internationalen Wurzeln in Deutschland. „Nämlich, dass sie nicht dazugehören.“