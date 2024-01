Laut OZG würde es schon als Erfolg zählen, wenn eine Behördenleistung etwa in einem Bundesland digitalisiert ist. Andere Länder könnten die Anwendung dann einfach übernehmen, so die Idee. Doch das Prinzip „Einer für alle” hat viel zu selten richtig funktioniert. Es seien zu wenig „Wiederverwendungspotenziale” erschlossen worden, monierte der Bundesrechnungshof in einem Bericht zum OZG.