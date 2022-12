Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sagte am Montagabend in der RTL-Sendung „beisenherz”: „Wir haben vieles geschafft, aber oft ruckelnder als wir uns das wünschten.” Sie verwies aber auch auf Erfolge. „Wenn man sich am Ende mal anschaut, was wir eigentlich hinbekommen haben, wie wir in diesen Winter gehen - gefüllte Gasspeicher, soziale Entlastungen, wie sie dieses Land in dieser Form noch niemals gesehen hat und der Ausbau der erneuerbaren Energien als Weg, wie wir künftig unabhängig werden von autoritären Regimen - dann haben wir verdammt viel geschafft in wirklich schwierigen Zeiten.” Lang gab der Koalition für ihr erstes Jahr die Note 2 bis 3.