Opposition Merz zu Silvesterkrawallen: Mehr Präsenz vom Rechtsstaat

11. Januar 2023 | Quelle: dpa

Zu den Silverkrawallen meint CDU-Chef Friedrich Merz: «Wir haben es mit einem veritablen Problem mangelnder Integration junger Menschen zu tun.» Bild: Bild: dpa

Nach den Krawallen in der Silvesternacht in Berlin hat CDU-Parteichef Friedrich Merz eine stärkere Präsenz des Rechtsstaats an Brennpunkt-Orten gefordert. Wenn der Staat das ganze Jahr über wegschaue, könnten sich Brennpunkte und rechtsfreie Räume entwickeln, sagte Merz gestern Abend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz”. „Ich denke, wir haben in Deutschland über zu viel Zeit, zu viele Jahre lang weggeschaut.” Solche Brennpunkte gebe es etwa in Hamburg, Berlin oder Leipzig.