Opposition Union mit Ampel-Generalabrechnung in den politischen Herbst

01. September 2023 | Quelle: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz gibt bei der Unions-Klausur in Schmallenberg ein Pressestatement ab. Bild: Bild: dpa

Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag startet per Generalabrechnung mit der Ampel-Regierung in die zweite Hälfte der Legislaturperiode. „Es nützt uns ja nichts, wenn wir hier den besten Klimaschutz machen, indem wir die Industrie runterfahren, der Wohlstand in Deutschland massiv kleiner wird und auf der Welt drumherum die CO2-Emissionen fröhlich weitergehen”, sagte Fraktionschef Friedrich Merz am Freitag zum Abschluss einer Klausur der Spitze der CDU/CSU-Abgeordneten.