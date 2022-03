Opposition: Union will in nächsten zwei Wochen gegen Ampel-Nachtragshaushalt klagen

Die Ampel-Koalition habe mit der Übertragung der Milliarden aus dem Corona-Fonds in ein Polster für Ausgaben in den Klimaschutz die Schuldenbremse verletzt. Die 60 Milliarden seien ausdrücklich mit der Begründung aufgenommen worden, die außergewöhnliche Notlage der Corona-Pandemie in 2021 zu bewältigen.