Optimistische Prognosen Volkswirte rechnen mit wirtschaftlicher Erholung nach Corona-Schock

Ein halbes Jahr nach dem Corona-Lockdown ist die deutsche Wirtschaft nach Angaben von Volkswirten auf Erholungskurs. „Inzwischen zeichnet sich ab, dass zumindest in Deutschland, die Lage doch nicht ganz so düster ist, wie die Stimmung zwischenzeitlich war“, sagte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.