Ordnungspolitik Die Republik der Retter

Die Deutschen sind noch immer stolz auf ihr Wirtschaftssystem, die soziale Markwirtschaft. In ihr werden die Preise im Wettbewerb gesetzt, von privaten Unternehmen. Der Staat sorgt allein für die soziale Absicherung in Notlagen. So jedenfalls die Theorie. Die Praxis dieses Jahres sieht ein wenig anders aus. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgt für explodierende Energie- und vor allem Gaspreise, die seit 2021 um das Siebenfache gestiegen sind. Es könnte sogar zu schweren Lieferengpässen kommen, wenn die großen Gashändler wegen der russischen Liefersperren derart hohe Preise am freien Gasmarkt zahlen müssten, dass sie im Extremfall Insolvenz anmelden müssen. Bei großen Energiekonzernen wie RWE und Shell ist das nicht zu befürchten, denn sie können die Verluste im Gasgeschäft aus Gewinnen in anderen Konzernbereichen auffangen. Dagegen könnte es bei Uniper, dem marktbeherrschenden Gashändler Deutschlands, sehr wohl kritisch werden. Vor allem seinetwegen führt die Bundesregierung eine Gasumlage ein, zu finanzieren durch die privaten Kunden. Skandalös ist dabei, dass nach Wirtschaftsminister Habecks Plänen wohl auch Gashändler profitieren, die gar nicht gefährdet sind. Milliarden Euro könnten so durch Mitnahme „abkassiert“ werden.