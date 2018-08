Auf der anderen Seite steht ein deutlich niedrigeres Gehaltsniveau im Osten. Wobei der Landkreis Görlitz nicht einmal zu den schon ganz und gar deindustrialisierten Regionen gehört. In Ostsachsen sorgen aber die Abwanderung junger Leute und teils schlechte Verkehrsanbindungen für große Probleme. Zum Beispiel auch in dünn besiedelten Gegenden in Vorpommern lagen die mittleren Verdienste zum Stichtag 31. Dezember 2017 nur um die 2200 Euro. „Von gleichwertigen Lebensverhältnissen kann in Deutschland nicht gesprochen werden“, moniert die Linke-Arbeitsmarktexpertin im Bundestag, Sabine Zimmermann.

Dabei zielt die Kritik nicht allein auf den Osten, sondern auch auf „abgehängte“ Regionen im Westen. Tatsächlich gehen die Verdienste auch dort erheblich auseinander. In Hessen kommt zum Beispiel der strukturschwache Werra-Meißner-Kreis im Mittel nur auf 2821 Euro, während es im wirtschaftsstarken Darmstadt 4185 Euro sind. In Rheinland-Pfalz reicht die Spanne von 2642 Euro in der Südwestpfalz bis 4534 Euro in Ludwigshafen, der Heimat des Chemieriesen BASF.