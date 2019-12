Ostdeutschland Ramelow wirft Bundesregierung Desinteresse an Ostdeutschland vor

Dreißig Jahre nach dem Mauerfall und der sich anschließenden De-Industrialisierung Ostdeutschlands sei der Niedergang des Standorts vorbei. Es gebe „eine moderne Werftenindustrie in Mecklenburg-Vorpommern, innovative Wirtschaftsstandorte in Sachsen und Thüringen, den Chemiestandort mit Tradition und Zukunft in Sachsen-Anhalt“. Müller schrieb, angesichts des anstehenden Wandels der Arbeits- und Wirtschaftswelt sei eine besondere Stärke der Menschen in Ostdeutschland, dass sie wüssten, „welche Herausforderungen, aber auch Chancen in grundlegenden Transformationsprozessen liegen“.