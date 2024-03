„Aber wir haben es in der Hand, diesem Prinzip wieder Geltung zu verschaffen. Indem wir eben die Ukraine weiter unterstützen - entschlossen und besonnen.” Der Bundeskanzler appellierte an den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Zumal uns doch die Überzeugung verbindet, dass das Recht sich durchsetzen muss gegen die Gewalt.” Das sei die Voraussetzung für Frieden.