„Osterpaket“ für eine schnellere Energiewende Habeck versucht Tempo zu machen – im Zweifel mit viel, viel Geld

Und da fangen die Schwierigkeiten für das grundsätzlich sinnvolle Projekt an: Die FDP kündigte bereits an, dem Paket aus dem Haus des grünen Vizekanzlers nicht unbedingt so zustimmen zu wollen. Dahinter stehen grundsätzlich unterschiedliche Haltungen darüber, wie viel der Staat an diesem Umbau übernehmen und finanzieren oder abfedern soll.