Dass Liebe und Gewaltlosigkeit am Ende siegten, sei angesichts der besorgniserregenden Zustände tagein tagaus schwer zu glauben, räumte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ein. „Um dahin zu kommen, braucht es einen langen Lernweg.” Doch sei gerade Ostern die Gegengeschichte zur krisengeschüttelten Gegenwart, betonte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel. „Wir erleben gegenwärtig eine Krise nach der anderen, schreckliche Gewalt in der Ukraine, in Israel/Palästina und bei Terroranschlägen”, so Latzel in seiner Osterbotschaft. „Und wir erleben, wie Populisten bei uns versuchen, die Gesellschaft zu spalten.” Die positive Botschaft von Jesus gebe Menschen die Kraft, dagegen aufzustehen. „Das ist für mich persönlich der tiefste Grund meiner Hoffnung: dass ich selber aufstehen kann, um gemeinsam mit anderen Hass zu widersprechen.”