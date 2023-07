Ostsee-Pipeline: „Der Anschlag auf Nord Stream ist ein Kriegsverbrechen“

Könnte die Nord Stream AG als Eigentümer der Pipeline denn in der Ukraine selbst klagen?

Zunächst müsste dann erst einmal der Nachweis erbracht werden, dass die ukrainische Staatsführung für die Sprengung tatsächlich verantwortlich ist. Das ist aber derzeit nicht in Sicht. Außerdem haben sehr viele Staaten in ihrem nationalen Recht Bestimmungen, die ihnen Immunität gegenüber Dritten geben. Ob man als Unternehmen wie in Deutschland gegen die Regierung vor Gericht ziehen kann, müsste für Ukraine zunächst geprüft werden.