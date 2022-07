Ostsee-Pipeline Umstrittene Klimastiftung will Schulden bei Nord Stream 2 AG rasch begleichen

17. Juli 2022

Die Stiftung Umweltschutz MV will gut zwölf Millionen Euro an die Nord Stream 2 AG zurückzahlen. Ob das angesichts der sanktionierten Banken in Russland funktioniert, ist unklar.