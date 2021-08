Ostseepipeline: Gericht: Nord Stream 2 unterliegt der EU-Gasmarkt-Regulierung

Die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 muss sich einem Gericht zufolge an die EU-Gasmarkt-Regulierung halten. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf wies am Mittwoch eine Beschwerde der Projektgesellschaft gegen die Bundesnetzagentur zurück, die die Gasleitung im Bereich des deutschen Hoheitsgebiets regulieren will.