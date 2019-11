Ostukraine Deutsche Wirtschaft hofft auf Entspannung im Ukraine-Konflikt

Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hofft auf eine politische Annäherung in der Ostukraine. „Der neue ukrainische Präsident Selenskyj hat großen Mut gezeigt und Bewegung in den festgefahrenen Konflikt gebracht“, sagte der neue Ausschussvorsitzende Oliver Hermes am Donnerstag in Berlin. „Die Chance, neues Vertrauen aufzubauen und zu einer grundlegenden Verständigung mit Russland zu kommen, ist so groß wie noch nie in den vergangenen fünf Jahren.“