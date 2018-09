Otto-Chef zu Vorfällen in Chemnitz Unternehmer, erhebt eure Stimme gegen Rechts!

Es geht um die Urgründe ausländerfeindlicher Proteste. Die öffentlichen Wellen um eine gelingende Flüchtlingspolitik, auf der extreme Kräfte derzeit so erfolgreich surfen, verdeckt zuweilen die in der Unterströmung liegenden Sorgen und Ängste in Teilen der Bevölkerung. Im Kern scheint es die Sorge zu sein, Besitzstände aufgeben zu müssen, die eine sich immer rascher wandelnde Zukunft vermeintlich erfordert. Die öffentliche Diskussion über die Herausforderungen einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaftswelt wird im Kern denn auch dystopisch geführt. Es folgt dem Narrativ, dass insbesondere große Digitalkonzerne aus den USA und China bestehende Wirtschafts- und Wertstrukturen zerstören. Unternehmer und Manager in Deutschland machen lediglich mit Digitalappellen und Zerschlagungsphantasien Furore, oder begnügen sich mit Lobbyarbeit in Berlin und Brüssel. Das ist zu wenig, um der breiten Bevölkerung wieder Vertrauen zu geben. Gerade die vielen ethisch und nachhaltig aufgestellten Unternehmen in Deutschland sollten deutlicher machen, wie sie im Sinne einer erneuerten Sozialen Marktwirtschaft Freiheit mit verantwortlichem Handeln verbinden.