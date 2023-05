Outbound-Screening Heikler Vorstoß: Habeck will künftig China-Pläne deutscher Unternehmen kontrollieren

In wenigen Wochen stehen die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen an, am 20. Juni werden Chinas Ministerpräsident Li Qiang und weitere Kabinettsmitglieder aus Peking in Berlin erwartet. Ob die Chinastrategie bis dahin fertig wird, ist allerdings fraglich. Vorher soll nicht nur die nationale Sicherheitsstrategie im Kabinett verabschiedet werden – sondern fraglich ist aus Sicht der Regierung offensichtlich auch, ob es aus strategischen Gründen nicht besser wäre, die Strategie erst im Anschluss an die Regierungskonsultationen zu präsentieren.