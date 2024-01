Oxfam IW: Steigende Vermögensungleichheit? Nicht in Deutschland

Für die Ungleichheit im Nettovermögen bezieht sich Oxfam sowohl global als auch auf Deutschland bezogen auf Daten aus dem Credit Suisse Global Wealth Report, der Zahlen des Sozio-ökonomischen Panels aus dem Jahr 2017 bis 2022 fortschreibt. Diese Zahlen zeigen aber, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland in den vergangenen Jahren eine leicht rückläufige Entwicklung genommen hat. „Der Wert für Deutschland schwankt seit Jahren, ein klarer Trend ist nicht zu erkennen“, sagt Stockhausen. Würde man nur die Zahlen von 2019, also vor der Pandemie, mit den aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2022 vergleichen, könne sogar ein klarer Abwärtstrend in den Zahlen erkannt werden. So sank der sogenannte Gini-Koeffizient, mit welchem die Ungleichheit gemessen wird, von 81,6 Punkten im Jahr 2019 auf 76,9 Punkte im Jahr 2022. Der Gini-Koeffizient liegt in aller Regel zwischen 0, was bedeuten würde, dass alle das gleiche besitzen, und 1, was für die Formel einer besitzt alles steht.