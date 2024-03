Der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte dem „Spiegel”: „Wir haben Entscheidungen getroffen, denen ich heute nicht mehr zustimmen würde. Zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre, die kaum Wirkung auf die Unterbrechung der Infektionsketten hatte.” Dagegen habe man viel zu lange mit strengen Maßnahmen in Krankenhäusern und Pflegeheimen zugewartet. Dabei seien die „ja Brutstätten für das Virus” gewesen. „Die Lehre für mich ist: Mit Forderungen nach einer Zwangsimpfung muss man sehr vorsichtig sein, die konnte ja nicht einmal für die Pflegeheime und Krankenhäuser in Bayern umgesetzt werden.” Und heute seien in einem nicht zu vernachlässigenden Umfang Impfschäden bekannt. „Insofern kann ich die damaligen Widerstände aus heutiger Sicht verstehen.”