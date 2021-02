Pandemie-Bekämpfung Merkel will offenbar vorsichtige Öffnungen

Die Kurve der Neuinfektionen hatte am Sonntag den vierten Tag in Folge nach oben gezeigt – trotz des seit Mitte Dezember geltenden Lockdowns. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) kaum Veränderung: Binnen eines Tages registrierten die Gesundheitsämter 4369 Neuinfektionen, vor einer Woche waren es 4426 gewesen.