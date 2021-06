Pandemie-Bekämpfung Stiko empfiehlt Corona-Impfung nur für vorerkrankte Jugendliche ab zwölf Jahren

Dazu sei das Risiko für Zwölf- bis 17-Jährige, schwer an Covid-19 zu erkranken, sehr gering. „Wir hatten in dieser Altersgruppe in Deutschland bisher nur zwei Todesfälle“, berichtete Mertens. In beiden Fällen hätten schwerste Vorerkrankungen vorgelegen. „Unsere Abwägung muss jeder verstehen“, ergänzte er. „Es ist eine sachgerechte Empfehlung.“