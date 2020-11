Pandemie Bewältigung der Krise: Arbeitgeberpräsident Dulger fordert Reformen statt Steuererhöhungen

Die staatlichen Milliarden-Hilfen verteidigte Dulger: „Ich erkenne an, dass wir – Unternehmen und Beschäftigte – in diesen besonderen Zeiten viel staatliche Hilfe erhalten.“ Diese sei „sachgerecht und wirkungsvoll“, wenn auch „nicht reine Marktwirtschaft“, sagte er der FAZ. Umso wichtiger sei es, zügig zu marktwirtschaftlicher Politik zurückzukehren. „Starke Unternehmen, die möglichst vielen Menschen sichere Arbeitsplätze bieten können, sorgen dafür, dass am Ende über Steuern und Sozialbeiträge viel Geld in die öffentlichen Kassen kommt“.