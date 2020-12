Pandemie: Bundespräsident Steinmeier: Die Lage ist „bitterernst“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verschärften Lockdown verteidigt. „Die Lage ist bitterernst“, sagt der Bundespräsident in einer Erklärung zu den neuen Beschränkungen. „Von Mittwoch an wird deshalb unser öffentliches und unser privates Leben so stark eingeschränkt wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik.“ Aber einschneidende Maßnahmen seien wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nötig.