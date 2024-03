Pandemie Buschmann: Corona-Maßnahmen kritisch aufarbeiten

30. März 2024 | Quelle: dpa

Ist für eine Aufarbeitung der Corona-Politik: Justizminister Marco Buschmann. Bild: Bild: dpa

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich für eine Aufarbeitung der Corona-Politik der Pandemiejahre ausgesprochen. „Wenn in so massiver Art in die Grundrechte der Menschen eingegriffen wird, müssen wir im Nachgang das kritisch auf den Prüfstand stellen”, sagte Buschmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Alle Beteiligten der Pandemie-Regeln seien das den Bürgerinnen und Bürgern schuldig.