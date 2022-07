Pandemie Corona-Ausfälle: Viele Intensivstationen in eingeschränktem Betrieb

Wird die Betriebssituation mit „eingeschränkt“ (derzeit 32 Prozent) angegeben, ist der reguläre Betrieb nicht mehr möglich. Intensivmedizinisch behandelt werden nach dem Divi-Tagesreport vom Samstag 1053 Patienten mit Covid-19, 19 weniger als am Tag zuvor. Nach Angaben von Marx sind es derzeit etwa doppelt so viele wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr und knapp vier Mal so viele wie 2020.