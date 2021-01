Pandemie Homeoffice hat jetzt Vorrang

Die neue Rechtsverordnung wird noch an diesem Mittwoch in Berlin unterzeichnet und tritt dann vermutlich am kommenden Mittwoch, 27. Januar, in Kraft. Zur Erhöhung des Gesundheitsschutzes in Betrieben gelten zudem künftig strengere Regelungen. Wenn Arbeitsräume von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden, müssen pro Person zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, damit genügend Abstand gewährleistet ist. In Betrieben ab zehn Arbeitnehmern müssen diese in möglichst kleine, feste Arbeitsgruppen eingeteilt werden. Können die neuen Abstandsvorschriften nicht eingehalten werden, muss der Arbeitgeber medizinische Gesichtsmasken zur Verfügung stellen.