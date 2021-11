Pandemie Infektionsschutzgesetz: CDU macht eigene Änderungsvorschläge

Ohne neue Bundestagsbestätigung läuft die gesetzliche Sonderlage am 25. November automatisch aus. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der dpa am Samstag: „Die Krankenhausbelegungen steigen stark, das Infektionsgeschehen explodiert, die dritte Impfung muss erst noch an Fahrt gewinnen und in dieser Situation will die Ampel die epidemische Notlage auslaufen lassen. Das ist ein völlig falsches Signal.“