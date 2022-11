Pandemie Vier Bundesländer heben Corona-Isolationspflicht auf

11. November 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau während der Isolation in ihren eigenen vier Wänden nach einem positiven Corona-PCR-Test. Bild: Bild: dpa

Stuttgart (dpa) - Vier Bundesländer haben sich darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte. In diesen Ländern sollten „zeitnah” neue Regelungen in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet.