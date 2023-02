Mit Zufriedenheit und einem Arbeitsauftrag reagierte Bundesjustizminister Marco Buschmann auf die angekündigte Aufhebung. Der FDP-Politiker sagte in Berlin: „Mit den Corona-Maßnahmen wurde massiv in den Alltag und die Grundrechte der Menschen eingegriffen. Deshalb war klar, dass diese Maßnahmen so schnell enden müssen, wie es die pandemische Lage zulässt.” Jetzt gehe man den nächsten Schritt. Er sei froh, dass damit der Lebensalltag in Deutschland wieder nahezu frei von Einschränkungen sei.