Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat beim Verbändegipfel mit mehr als 40 Branchenverbänden diskutiert – konkrete Ergebnisse gab es aber keine. Mehrere Teilnehmer sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, die drohende Corona-Testpflicht für Unternehmen sei das dominierende Thema gewesen. Die Wirtschaft lehnt eine solche Pflicht ab, die Regierung will in den nächsten Tagen klären, ob sie trotzdem kommt.