Pandemiebekämpfung Was historische Impfkampagnen erfolgreich machte

In einem Sitzungssaal des Genfer WHO-Hauptgebäudes erinnert eine Plakette an den 8. Mai 1980. An jenem Tag kamen die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation dort zu einem historischen Treffen zusammen. Bereits am 26. Oktober 1977 hatte WHO-Generaldirektor Halfdan Mahle in einem kurzen Telegramm über den „beispiellosen Erfolg“ informiert. Nun verkündete er die gute Nachricht offiziell: „Die Welt und all ihre Völker haben die Freiheit von den Pocken erlangt, einer verheerenden Krankheit, die seit Jahrhunderten durch viele Länder gezogen war.“