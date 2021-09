Pandemiebekämpfung Was historische Impfkampagnen erfolgreich machte

Auch blickt die deutsche Gesundheitspolitik in dieser Zeit zurück zu einer der ersten Impfkampagnen in Württemberg – und experimentiert erneut mit finanziellen Prämien. „Man merkt zudem, dass man die Impfung stärker an die Lebensrealität der Bürger anpassen muss“, sagt Malte Thießen. Lange Zeit gebe es in Deutschland ausschließlich Massenimpfungen. „Das Gesundheitsamt ordnet also zum Beispiel an, dass sich an einem festen Termin alle Kinder von ‚a‘ bis ‚e‘ impfen lassen.“ Dann setze sich ein neuer Ansatz durch: Die Impfkampagne gegen Polio vollziehe sich nicht länger nur in Arztpraxen, sondern auch vor Schulen und Supermärkten. Impftrupps zögen durch die Lande, Fußballvereine und Zirkusse luden zu Veranstaltungen, auf denen eher nebenbei geimpft werde. Es zeige sich: „Wichtig ist, dass man das Impfen in eine vertrauenswürdige Umgebung packt.“