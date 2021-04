Pandemisches Zeitalter Lehren gegen das Leiden

Entscheidend dürfte die internationale Kooperation werden. Dann würden nicht einige doppelt forschen, während andere außen vor bleiben. Bisher hat Corona Ungleichheit noch eher verstärkt. Regierungschefinnen unterschiedlicher Länder, auch Angela Merkel, haben nun ein abgestimmtes Vorgehen für die Gesundheit weltweit gefordert und das mit der UNO-Gründung verglichen. Das würde der Weltgesundheitsorganisation WHO eine wichtige Rolle zuweisen. Kein idealer Ausgangspunkt, aber doch um Längen besser als das, was heute so klappt.



