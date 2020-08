Panne bei Corona-Tests 900 positiv Getestete nicht informiert: Söder kehrt nach Bayern zurück

Die großen Schlagzeilen hat Söder nun auch – aber anders als erhofft: Am Mittwoch holt die Coronakrise den 53-Jährigen in schnellem Tempo ein und bringt seine Staatsregierung und ihn selbst erstmals seit langer Zeit in schwere Bedrängnis. Söder bleibt nichts anderes, als die Reise an die Küste abzusagen. „Bayern geht vor“, schreibt er auf Twitter. „In solchen Situationen ist ein Regierungschef in seinem Bundesland gefordert“, zeigte Günther am Mittwochabend Verständnis. „Jeder andere Länderregierungschef hätte genauso entschieden.“