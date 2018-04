Pannengeplagtes Atomkraftwerk: Rheinland-Pfalz und Saarland verzichten auf Klage gegen AKW Cattenom

Das Atomkraftwerk in Cattenom ist seit 1986 am Netz - als ursprüngliche Laufzeit sind 40 Jahre, also bis 2026, geplant. Im Jahr 2021, fünf Jahre vor dem Stichdatum, beginne in Frankreich ein offizielles Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit zur Prüfung einer Laufzeitverlängerung um weitere zehn Jahre, sagte Höfken. „Hier wollen wir uns auf der Grundlage des Gutachten mit Verweis auf die nachgewiesenen Schwachstellen entsprechend kritisch positionieren.“