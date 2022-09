Panzer für die Ukraine Missbraucht die Nato-Partner nicht als Ausrede!

In wohl keiner Frage hat die SPD ihre Meinung stärker geändert als bei Waffenexporten. Seit Beginn des Ukrainekriegs sind nach anfänglichem Zögern sogar Lieferungen in Kriegsgebiete drin. Doch nun wollen der sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erstmal keine Kampfpanzer wie den Leopard liefern. Und sie blockieren offenbar sogar die vom Hersteller Rheinmetall vorbereitete Lieferung des älteren Schützenpanzers Marder. Die Begründung ist: Die Bundeswehr hat selbst nicht genug davon und man dürfe so schweres Gerät nur gemeinsam mit den Nato-Partnern liefern.