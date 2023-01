Panzer Warum will die Ukraine den deutschen Leopard 2?

Die öffentliche Debatte über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine fokussiert sich derzeit sehr stark auf den Kampfpanzer Leopard 2. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte am Freitag zwar, die Position der Bundesregierung habe sich nicht geändert. Polen will dagegen im Rahmen einer Koalition Leopard-Panzer liefern.