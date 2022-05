Panzerhaubitzen Deutschland ist längst im Krieg – die Regierung muss mit dieser Gewissheit planen

Die Bundesregierung hat ihre quälende Debatte um das Für und Wider schwerer Waffenlieferungen beendet. Was vor einigen Wochen noch undenkbar schien, geht jetzt im Eiltempo. Abgesehen von ohnehin bereits gelieferten Waffen im Wert von rund 192 Millionen Euro in den ersten zwei Kriegsmonaten sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) der Ukraine erst die Lieferung des Flugabwehrpanzers Gepard zu. Jetzt hat sie in der Slowakei auch die Ausfuhr von sieben Panzerhaubitzen 2000 bestätigt – samt 40-tägiger Ausbildung ukrainischer Soldaten am Gerät.