Papier Bekommt die BaFin bald mehr Befugnisse?

Zu den strittigen Themen gehört noch, ob bei der BaFin das Thema Verbraucherschutz aufgewertet werden soll. Keine Einigung gibt es bislang dazu, ob eine Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro eingeführt werden soll. Auch ein Provisionsdeckel – zur Absenkung der Abschlusskosten von Lebensversicherungen – ist strittig. Besonders viel Unstimmigkeit gibt es beim Thema Sustainable Finance – also nachhaltigen Finanzen. Offen ist hier zum Beispiel noch, ob alle drei Parteien die Formulierung mittragen, dass Atomkraft nicht als nachhaltig gelten soll.



Mehr zum Thema: Die Ampel-Parteien planen auch neue Corona-Regeln. Unter anderem bringen sie eine 3G-Pflicht in Zügen ins Spiel – so wie in Frankreich bereits der Fall. Dort nehmen die Passagiere die Regelung in Kauf, in Deutschland baut sich Widerstand auf. Wer soll das alles kontrollieren?